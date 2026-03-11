Baradero: un auto atropelló a una inspectora municipal y se dio a la fuga

Una inspectora municipal fue atropellada por un automóvil que luego se dio a la fuga, en un hecho ocurrido en la mañana del martes entre las 9.30 y las 10.00 en la intersección de San Martín y Colombres. Según se informó, la mujer cruzaba la calle cuando fue embestida por el vehículo, cuyo conductor abandonó rápidamente el lugar. Tras el impacto, comerciantes de la zona la asistieron hasta la llegada de ayuda médica y posteriormente se confirmó que no presentaba lesiones de gravedad.

En el sector hay cámaras privadas y un domo del Centro de Monitoreo Municipal, aunque trascendió que este último no se encontraba en funcionamiento al momento del hecho. Por este motivo, se solicitaron imágenes a una estación de servicio ubicada en la esquina para intentar identificar al vehículo involucrado. A pesar de que la zona cuenta con semáforos, el episodio generó sorpresa entre vecinos y comerciantes. A más de 24 horas del hecho, no se difundió información oficial por parte de la Policía.