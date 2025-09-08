Elecciones en Buenos Aires: FP 47,28 %, La Libertad Avanza 33,71 %

El triunfo de Fuerza Patria (FP) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires consolidó el liderazgo del peronismo bajo Axel Kicillof, con una victoria en 93 de los 135 municipios. A nivel provincial, FP obtuvo el 47,28 % de los votos, seguido por La Libertad Avanza (33,71 %), mientras que otras fuerzas, como Somos Buenos Aires (5,25 %) y la izquierda (4,37 %), quedaron muy rezagadas. El oficialismo ganó en seis secciones electorales, mientras que los libertarios se impusieron solo en dos.

Entre los triunfos más contundentes de FP se destacan los municipios donde los intendentes encabezaron las boletas: Avellaneda, Berazategui, Ensenada, Ezeiza, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando y San Vicente, con más del 60 % de los votos. Según el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, la victoria refleja el respaldo de los sectores del interior a políticas como créditos para el campo, centros universitarios, ambulancias y atención primaria, a diferencia del repudio hacia la gestión económica de Javier Milei.

Por su parte, La Libertad Avanza logró imponerse en 23 distritos, incluso algunos gobernados por el peronismo, como Azul, Bahía Blanca y Villa Gesell, mientras que Somos Buenos Aires celebró en nueve municipios, principalmente vinculados al radicalismo. Otros espacios locales, vecinalismos y la fuerza debutante Hechos, se impusieron en varias comunas, y Nuevos Aires logró un triunfo relevante en González Chaves con la intendenta Lucía Gómez.