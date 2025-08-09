La próxima semana se tornará un clima primaveral

El ascenso térmico será notorio para el comienzo de la próxima semana sobre el centro y norte de Argentina. Bajo este predominio de condiciones estables y viento norte, las temperaturas se tornarán primaverales para el lunes y martes en el centro del país, y hasta el miércoles inclusive en el norte.

En Buenos Aires se podría llegar a marcas de 20 °C, en tanto que en Córdoba el termómetro podría subir hasta 25 °C. Gran parte de la mitad norte de la Argentina superará los 25 °C en el comienzo de la próxima semana, y algunos puntos del extremo norte del territorio rozarán los 30 °C hacia el miércoles próximo.

Entre el miércoles y el jueves estaría avanzando un frente frío entre el centro y norte de Argentina, provocando un freno al ascenso de las temperaturas. Por el momento, la probabilidad de precipitación con el paso de este sistema frontal es muy baja en las distintas provincias.

El probable retorno de las lluvias al centro y norte de Argentina

De acuerdo a las previsiones del modelo de referencia de Meteored, el ECMWF, luego de varios días de estabilidad las precipitaciones podrían retornar al centro y norte de Argentina a partir del próximo viernes 16 de agosto, inicialmente afectando el corredor oeste entre las provincias de Cuyo y el NOA con la llegada de un nuevo sistema de baja presión desde el Pacífico.

A lo largo del otro fin de semana, estas precipitaciones podrían ir extendiéndose hacia las distintas provincias del centro y norte del país, de acuerdo a esta primera tendencia que barajamos. Te mantenemos informado, quédate en conexión con Meteored Argentina.