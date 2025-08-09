Hallan abandonada una moto con pedido de secuestro en el Paseo Público N° 2

En la mañana de ayer, durante una recorrida preventiva por calle España al 800, en inmediaciones del Paseo Público N° 2, personal policial halló oculta entre los pastizales una motocicleta Suzuki AX100 color negra, sin presencia de propietarios en el lugar.

Tras verificar los datos del rodado, se constató que registraba un pedido de secuestro activo desde el 7 de agosto de 2025, con intervención de la UFI N° 7 de San Pedro. Por disposición de la fiscalía interviniente, se procedió al secuestro y a las diligencias de rigor.