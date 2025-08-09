Accidente en Ruta 191: una mujer de San Nicolás chocó contra un árbol
En la jornada de ayer, personal policial acudió a la Ruta 191, a la altura del kilómetro 9, tras un llamado que alertó sobre un siniestro vial. En el lugar constataron que un automóvil Ford Ecosport, color gris, había colisionado contra un árbol, sin la intervención de otro vehículo.
El rodado era conducido por una mujer de 66 años, oriunda de San Nicolás, quien fue trasladada por una ambulancia del SAME 107 al Hospital local. Las lesiones sufridas serán determinadas por el personal médico. Interviene la fiscalía local en la investigación.