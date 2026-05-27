Allanaron una vivienda y recuperaron un caño robado

Personal del GTO de la Estación de Policía Comunal de San Pedro y de la SUB DDI Baradero-San Pedro logró esclarecer un hecho de hurto denunciado días atrás y secuestrar un elemento sustraído durante un allanamiento realizado en la ciudad.

La investigación se inició tras la denuncia radicada en la dependencia policial y, luego de diversas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar al presunto autor del hecho. Con las pruebas reunidas, se solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías de San Nicolás, que fue otorgada en las últimas horas.

El procedimiento se llevó adelante en una vivienda ubicada en calle Liniers al 1200 aproximadamente, donde los uniformados secuestraron un caño de desagüe robado el pasado sábado por la tarde de una propiedad situada en Saavedra al 1299, perteneciente a un vecino de 63 años.

Tras el operativo, el morador de la vivienda allanada fue trasladado a la dependencia policial, imputado por el delito de hurto, quedando a disposición de la UFI N°7.