La comisario Valeria Sosa deja Baradero

La comisario inspector Valeria Sosa habría presentado la renuncia a su cargo con el objetivo de concretar un traslado hacia un nuevo destino dentro de la fuerza policial, según trascendió en las últimas horas.

Tal como había adelantado este medio semanas atrás, la jefa policial evaluaba dejar su puesto para avanzar con un cambio de destino. De acuerdo a la información conocida este martes, otro comisario podría asumir próximamente sus funciones.

Durante la jornada de hoy, Valeria Sosa mantuvo reuniones con el intendente municipal Esteban Sanzio y con el superintendente de Zona Norte, el comisario general Rodrigo Ledesma.

Hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre quién ocuparía el cargo ni desde cuándo se haría efectivo el eventual relevo.