Piden colaboración para recuperar una bicicleta robada de una vivienda

Una vecina de San Pedro utilizó las redes sociales para denunciar el robo de su bicicleta y solicitar colaboración de la comunidad para intentar recuperarla. Según expresó, el rodado se encontraba dentro de su vivienda al momento del hecho.

“Buen día para todos. Esta bicicleta es mía, estaba en mi casa. Por favor, si alguien la ve por ahí o alguien se las ofrece, me avisan por favor”, publicó Elba Albornoz en sus redes sociales junto al pedido de difusión.

Más tarde, la mujer volvió a expresarse y agradeció la difusión realizada por FM 92.3, al tiempo que manifestó su preocupación por la creciente cantidad de hechos delictivos en la ciudad. “Muy triste, indignante situación estamos viviendo. Si están queriendo vender una bicicleta negra antigua es mía. Por favor avisen si la ven”, escribió.