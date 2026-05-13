Una mujer y su hijo de 11 años protagonizaron un choque entre una moto y un automóvil

En horas de la mañana de ayer, personal de la comisaría local acudió a la intersección de las calles Facundo Quiroga e Ituzaingó de la ciudad de San Pedro, tras un alerta recibido a través del servicio de emergencias 911.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron una colisión entre una motocicleta Gilera Smash, conducida por una mujer de 31 años que circulaba junto a su hijo de 11 años, y un automóvil Volkswagen Gol Trend, manejado por una mujer de 44 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la motocicleta sufrió un corte en la ceja derecha y fue asistida por presentar lesiones de carácter leve. El menor que la acompañaba no sufrió heridas de consideración.

En el hecho interviene la Fiscalía local, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.