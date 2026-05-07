Un tornado azotó a Las Flores: destruyó una vivienda y dejó cuatro heridos

Un fuerte tornado afectó en las últimas horas una zona rural de Las Flores, provocando importantes destrozos materiales y dejando como saldo cuatro personas heridas.

El fenómeno se registró en el Paraje Harosteguy, ubicado a unos 12 kilómetros del casco urbano, donde una vivienda sufrió la destrucción total tras el paso del violento temporal.

Las personas que se encontraban en el lugar debieron ser asistidas por personal de emergencias y fueron trasladadas con politraumatismos, aunque se informó que se encuentran fuera de peligro.

Bomberos voluntarios, efectivos policiales y personal de salud trabajaron en el operativo de asistencia y remoción de escombros. Según indicaron desde el cuerpo de bomberos, “el viento arrasó con lo que había”, reflejando la magnitud del fenómeno meteorológico.

Las imágenes difundidas tras el temporal mostraron chapas, muebles y restos de la estructura esparcidos por el campo, evidenciando la fuerza del tornado.

El episodio ocurrió en medio de una jornada marcada por condiciones climáticas adversas en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires.