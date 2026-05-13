Aprehendieron a un motociclista por circular con una moto adulterada

Personal de la UTOI San Nicolás aprehendió durante la noche del martes a un hombre de 27 años que circulaba en una motocicleta con irregularidades en la numeración registral.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de Mitre al 2800, donde los efectivos detectaron que la motocicleta de 250 cc presentaba adulteraciones en sus identificaciones registrables. Ante esta situación, el conductor fue trasladado a la dependencia policial y quedó imputado por el delito de falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrable, contemplado en el artículo 289 del Código Penal. Interviene en la causa la UFI N°11 de San Pedro.