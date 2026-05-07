Buscan a una yegua robada en febrero

Una familia del barrio Villa Lolita, denunció el robo de una yegua ocurrido durante la noche del 23 de febrero, cerca de las 23 horas, en momentos en que no había personas en el lugar y se registraban condiciones de lluvia.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la propietaria expresó su desesperación por la desaparición del animal, al que considera parte de la familia y muy querido por una niña. Según indican, la búsqueda se mantiene desde hace meses sin resultados y sin rastros del equino en la zona.

Cita textual del mensaje difundido: