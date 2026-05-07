Buscan a una yegua robada en febrero
Una familia del barrio Villa Lolita, denunció el robo de una yegua ocurrido durante la noche del 23 de febrero, cerca de las 23 horas, en momentos en que no había personas en el lugar y se registraban condiciones de lluvia.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, la propietaria expresó su desesperación por la desaparición del animal, al que considera parte de la familia y muy querido por una niña. Según indican, la búsqueda se mantiene desde hace meses sin resultados y sin rastros del equino en la zona.
Cita textual del mensaje difundido:
«En la noche del 23 de Febrero alas 11hs la yegua ya no estaba !! Aprovecharon que no había nadie y que llovía para robarla. Nadie vio nada gente san Pedro es chico alguien tiene que saber algo 🙏. A partir de allí fue todo bronca y desesperación, ya que la yegua es una criatura más y es de una nena.
Desde el primer momento la buscaron por todos lados, pero hasta hoy sin suerte. Es una yegua fácil de reconocer por sus manchas y las patas hace 3 meses nadie sabe nada la Yegua tiene que estar viva porque no apareció ninguna parte de caballo faeneado en ningún lado… Si sos de la isla o tenés te encargo de todo corazón que si la ves escribíme estoy destrozada sin ella 😞💔 en los barrios de san Pedro no está porque ya buscamos!! VAMOS GENTE DIFUNDAN , cualquier cosa mí teléfono 3329563317 KEILA🥺🤗»