Julián Weich acompañó los trabajos de pintura en el Hospital Emilio Ruffa dentro del programa “Colores que Suman”

La Municipalidad de San Pedro informó que este jueves se llevaron adelante tareas de pintura en los pasillos internos y el acceso principal del Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa, como parte de las mejoras continuas en el sistema de salud pública local.

Las labores se realizaron en el marco de la iniciativa social “Colores que Suman”, impulsada por la cadena de pinturerías Colorshop junto al actor y conductor Julián Weich, quien visitó el hospital, recorrió las instalaciones y compartió un cálido encuentro con el personal de salud.

El programa, que se desarrolla en distintas ciudades del país, tiene como objetivo transformar y renovar instituciones y organizaciones sociales, promoviendo el compromiso comunitario y la responsabilidad social empresarial.

Desde el municipio agradecieron a Colorshop por incluir a San Pedro en esta acción solidaria, que ya se ha replicado en otras localidades y busca “sumar a través de los colores” en espacios que cumplen un rol fundamental para la comunidad.