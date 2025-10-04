Baradero: choque de camiones en la Ruta 9 dejó un conductor herido

Un accidente entre dos camiones se registró anoche sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 142, en jurisdicción de Baradero, en el carril con sentido hacia Rosario.

Como consecuencia del impacto, un hombre de 33 años, oriundo de Córdoba, fue asistido en el lugar y trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Municipal. Según informó el Dr. Carlos Baliela, director del nosocomio de la vecina localidad, el conductor fue evaluado por los médicos y recibió el alta durante la madrugada, ya que no presentaba heridas de gravedad.

Personal policial y de seguridad vial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y despejar la calzada.