Accidente en Independencia y Noseda: dos personas resultaron con lesiones leves

En la tarde de este lunes, personal policial acudió a un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Independencia y Carlos Noseda, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron una camioneta Toyota blanca conducida por un hombre de 39 años y una motocicleta Keller 110 cc negra, en la que circulaban un hombre de 41 años y una joven de 21.

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado consciente en ambulancia al Hospital Subzonal San Pedro, mientras que su acompañante se dirigió por sus propios medios al centro de salud. Ambos fueron atendidos y diagnosticados con lesiones de carácter leve.

Interviene en el hecho la Fiscalía local, que investiga las circunstancias del siniestro.