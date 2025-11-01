Juan Alejandro González continúa su recuperación en sala común tras 15 días en terapia intensiva

La familia de Juan Alejandro González informó que el joven fue desconectado del respirador artificial y comenzó a respirar por sus propios medios, un avance alentador dentro de su delicado cuadro de salud. De todos modos, los médicos señalaron que será necesario esperar 24 horas para evaluar su evolución y confirmar la estabilidad de su mejoría.

González permanece internado en el Sanatorio Sagrado Corazón, en el barrio porteño de Balvanera, adonde fue derivado tras el grave accidente de tránsito ocurrido el viernes pasado. El siniestro se produjo cuando la motocicleta 110 en la que se desplazaba impactó con una camioneta, provocándole lesiones de extrema gravedad que motivaron su internación en terapia intensiva.

En las últimas horas, su hermano “Keko” González difundió un comunicado en nombre de la familia, celebrando este importante paso en la recuperación: “Llegó el día más esperado para toda la familia. Después de 15 días de estar en terapia intensiva, hoy podemos decir que es un avance muy importante en tu estado clínico. Desde hoy estarás recuperándote en una sala común del sanatorio Sagrado Corazón en Buenos Aires”.

El mensaje también incluyó un profundo agradecimiento a todos quienes acompañaron este proceso: “La familia le quiere agradecer a cada uno que de distintas maneras estuvo ayudando, con sus rezos, con su apoyo y sus preguntas constantes para saber cómo se encontraba mi hermano Juan. Gracias a todos: amigos, conocidos y familiares. También agradecer a toda la prensa que nos ayudó a difundir nuestras cadenas de oración”.

La familia concluyó con palabras de esperanza: “Ahora solo queda recuperarse de esa trombosis pulmonar y tenemos fe que pronto estés en San Pedro”.