Dos jóvenes hospitalizados tras perder el control de una moto en Dipietri y San Martín

En horas de la mañana, personal policial fue alertado por un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Dipietri y San Martín. Por motivos que aún se investigan, una motocicleta Honda Wave 110 cc, color roja, conducida por un joven de 23 años y acompañada por una joven de 18, perdió el control y ambos ocupantes cayeron sobre la calzada.

Una ambulancia del SAME 107, a cargo de la Dra. Joana Tous, trasladó a los heridos al Hospital local. Se constató que ambos se encontraban en estado de ebriedad. Las lesiones están en proceso de evaluación y no hubo terceros involucrados en el siniestro.

Interviene la fiscalía en turno.