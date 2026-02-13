Detienen a un joven con pedido de paradero activo por hurto

En la jornada de ayer, personal policial de esta dependencia, en conjunto con efectivos de la UTOI San Nicolás, llevó adelante un procedimiento en la intersección de las calles Alvarado y Manuel Iglesias de este medio, donde se procedió a la aprehensión de un hombre de 23 años.

El sujeto registraba un pedido de paradero activo en el marco de una causa por hurto. Tras su identificación y detención, fue puesto a disposición de la UFI N° 1 de San Nicolás, que interviene en la investigación.