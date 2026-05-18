Municipalidad, Coopser y Provincia consolidan un proyecto histórico para la ciudad

Coopser participó del encuentro convocado por el Ejecutivo Municipal junto al Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis; el Subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni; el Intendente Cecilio Salazar; empresarios, productores y representantes de instituciones intermedias, con el objetivo de brindar claridad técnica y una proyección concreta sobre la futura Estación Transformadora “San Pedro Industrial”.

Desde Coopser se destacó especialmente que la participación del Intendente Cecilio Salazar en cada etapa del proceso fue fundamental para sostener esta obra estratégica para San Pedro. En particular, su articulación permanente con la Provincia y las gestiones impulsadas desde la Municipalidad resultaron imprescindibles para alcanzar este momento, con la licitación ya en marcha y avances concretos luego de muchos años de trabajo.

Durante el encuentro se informó que días atrás se realizó la apertura de sobres de la licitación, con cuatro empresas interesadas, de entre las cuales surgirá la adjudicataria encargada de ejecutar la obra.

Desde Coopser se explicó que este proyecto es el resultado de un trabajo sostenido desde el año 2010, ante la necesidad de ampliar la capacidad energética de la ciudad. En ese camino, la Cooperativa avanzó con la compra del terreno para la futura estación transformadora, la adquisición del transformador principal y el desarrollo de estudios de factibilidad y etapas técnicas necesarias para consolidar el proyecto.

Se trata de una obra de infraestructura de enorme magnitud, cuyos costos exceden ampliamente las posibilidades de inversión de las distribuidoras eléctricas locales. Por eso, luego de años de gestiones y distintas instancias recorridas, el acompañamiento del Estado provincial resultó indispensable para avanzar hacia su concreción.

Asimismo, desde Coopser se remarcó que la falta de inversión del Gobierno Nacional en obras energéticas estratégicas durante años obligó a las provincias a asumir prioridades esenciales para garantizar el desarrollo de sus comunidades. En este contexto, la decisión política del Gobernador Axel Kicillof y la priorización otorgada por la Provincia de Buenos Aires fueron fundamentales para que San Pedro pudiera avanzar con esta obra clave.

La futura Estación Transformadora “San Pedro Industrial” contempla una ET de 132/33/13,2 kV con configuración 2 x 30/20/30 MVA, 4,15 kilómetros de línea de alta tensión en doble terna vinculada a la línea San Pedro–Papel Prensa, sistema SCADA, comunicaciones por fibra óptica, edificio de comando, celdas y transformadores de potencia. El proyecto también incluye obras ambientales complementarias y un plazo estimado de ejecución de 549 días corridos.

El impacto de esta infraestructura beneficiará directamente a aproximadamente 69.000 habitantes y permitirá ampliar la capacidad energética necesaria para nuevos emprendimientos industriales, inversiones productivas y generación de empleo en San Pedro y la región.

Desde Coopser comprendemos la expectativa que genera una obra de estas características y la importancia que tiene para el crecimiento de la ciudad. Por eso, nuestro equipo directivo y técnico continuará brindando información sobre cada etapa del proceso, esperando que este avance represente un logro para toda la comunidad sampedrina.

Fuente: COOPSER.