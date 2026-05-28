Inseguridad: múltiples robos de bicicletas en pocas horas

Vecinos de la ciudad manifestaron su preocupación en redes sociales tras denunciar distintos robos de bicicletas ocurridos en las últimas horas en diferentes sectores.

Uno de los hechos fue reportado por Mariu Velasco, quien indicó que además de la bicicleta también le sustrajeron un teléfono celular y su DNI. Solicitó colaboración de la comunidad y pidió que cualquier información sea comunicada al 3329-407451.

Otro caso fue denunciado por Eve Bracco, quien contó que delincuentes le robaron la bicicleta a su hijo cuando regresaba de la escuela. A través de las redes pidió ayuda para compartir la publicación y tratar de recuperar el rodado.

En tanto, el usuario “gerocruz8” informó el robo de una bicicleta marca Firebird en la cancha de La Esperanza. Según detalló, el rodado posee cubrefrenos verdes, manoplas grises y calcomanías distintivas de “The Doctor” y tornasoladas. También pidió que ante cualquier dato se comuniquen de inmediato.

Las denuncias generaron preocupación entre vecinos, quienes reclamaron mayor seguridad y controles para prevenir este tipo de delitos.