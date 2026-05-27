Coopser anuncia un corte programado de energía eléctrica para este jueves
La cooperativa Coopser informó que este jueves 28 de mayo se llevará adelante un corte programado de energía eléctrica debido a tareas de poda sobre la red de baja tensión.
Según detallaron, la interrupción del servicio se extenderá entre las 08:00 y las 09:00 horas y afectará a distintos sectores de la ciudad.
Las zonas alcanzadas por el corte serán:
- Ansaloni, del 800 al 1100
- Las Provincias, del 850 al 1100
- Sargento Selada, del 850 al 1100
- Güemes, del 850 al 1100
- Balcarce, del 900 al 1300
Desde la entidad solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias mientras se desarrollen los trabajos programados.