Inicia un nuevo operativo DNI en San Pedro

La Municipalidad de San Pedro informó que, en articulación con el Registro Provincial de las Personas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se realizarán nuevos operativos de documentación en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites esenciales para todos los vecinos.

Las jornadas se desarrollarán a partir del 17 de noviembre, en el horario de 10 a 15 horas, según el siguiente cronograma:

Lunes 17: Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa (25 de Mayo 1901).

Hospital Subzonal (25 de Mayo 1901). Martes 18: Centro Integrador Comunitario (CIC) , en Hermano Indio y Casella.

, en Hermano Indio y Casella. Miércoles 19: SUM del Barrio Depietri , en calle 66 y San Martín.

, en calle 66 y San Martín. Jueves 20: Centro de Salud Canaletas, en Juan Ismael Giménez 1600.

Durante los operativos se podrán realizar los siguientes trámites: DNI, solicitud de partidas, certificados de domicilio y extravío, Certificado de Pre Identificación (CPI), empadronamiento de personas extranjeras e inicio de trámite de cambio de género.

Todos los trámites que se realicen durante estas jornadas serán gratuitos.