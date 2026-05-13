Una adolescente resultó herida tras un choque entre una moto y una camioneta

En horas de la tarde de ayer, personal de la comisaría local acudió a la intersección de avenida 11 de Septiembre y Riobamba, en la ciudad de San Pedro, tras un alerta recibido a través del servicio de emergencias SAME 107.

Por causas que son materia de investigación, en el lugar colisionaron una motocicleta Keller Crono Classic, conducida por una joven de 17 años, y una camioneta Chevrolet pickup truck al mando de un hombre de 50 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor sufrió lesiones de carácter leve y fue trasladada en una ambulancia del SAME 107 para recibir atención médica.

En el hecho interviene la Fiscalía descentralizada de San Pedro, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.