Un motociclista resultó herido tras un choque en Ruta Provincial 191

Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de ayer sobre la Ruta Provincial N° 191, a la altura del kilómetro 4.5, dejó como saldo a un motociclista con lesiones leves.

Por causas que son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Motomel 150 c.c. de color rojo, conducida por un hombre de 54 años, y una camioneta Dodge Journey negra, manejada por un masculino de 47 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió heridas de carácter leve y fue trasladado al hospital local para su atención médica.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro. La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 11 de turno.