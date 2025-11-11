San Pedro vivió un gran encuentro náutico con más de 400 chicos en la 24ª edición del nacional e internacional de optimist

Con la presencia de más de 400 niños y niñas de todo el país, el Club Náutico San Pedro fue sede de la 24ª edición del Encuentro Nacional e Internacional de Escuelitas de Optimist.

Tras una organización que demandó meses de trabajo, el evento —apoyado por la Comisión Directiva y un gran equipo de colaboradores— fue llevado adelante por la Subcomisión de Escuelita Náutica, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del calendario náutico nacional.

El fin de semana comenzó con el desfile inaugural, donde el Comodoro Dr. Mauricio Gugger y el Nano Luppi dieron la bienvenida a todos los presentes. Luego se desarrollaron, intercaladas, las regatas y las actividades recreativas, en un clima espectacular.

Más de 50 entrenadores, junto a familiares y acompañantes, fueron parte de esta gran fiesta que culminó con la entrega de premios. El barco sorteado entre los participantes fue para Vito, del Yacht Club Olivos.

Los representantes del Náutico San Pedro obtuvieron los siguientes puestos:

Principiantes: 1º Constantino Bonilla, 7º Dante Romero, 31º Gaspar Hidalgo, 40º Julia Ferrari.

Escuelita: 29º Benigno Ferrari, 30º Julia Kuttel, 46º Clara Bonilla, 99º Simón Rodríguez, 113º Olivia Gil, 123º Salvador Bard, 141º Lucía Blas, 163º Mateo Alsogaray, 215º París Oromes, 231º Amadeo Berigorria.