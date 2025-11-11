Colegios privados podrán fijar libremente el valor de sus cuotas tras la desregulación del gobierno nacional

El Gobierno nacional derogó un decreto vigente desde 1993 y eliminó el sistema de control estatal sobre los aranceles de los colegios privados, lo que permitirá a las instituciones fijar libremente sus cuotas y matrículas sin autorización previa. La medida, establecida mediante el Decreto 787/2025, busca reducir la intervención del Estado en la fijación de precios y otorgar mayor flexibilidad a los institutos educativos en la gestión de sus recursos.

En la provincia de Buenos Aires, sin embargo, el Gobierno bonaerense mantiene la potestad de autorizar los aumentos, por lo que no se prevé una aplicación inmediata de esta desregulación. Desde Nación argumentan que la normativa derogada imponía “limitaciones” que dificultaban la adaptación de los colegios a las condiciones económicas actuales y que la libertad de precios contribuirá a garantizar la sustentabilidad del sistema educativo privado.