Incendio en una vivienda dejó a una mujer con quemaduras y graves daños materiales

Cerca del mediodía de este sábado, los Bomberos Voluntarios debieron acudir a una vivienda localizada en Basalvivaso 335 donde se produjo un foco ígneo de gran magnitud, que rápidamente se extendió y provocó importantes daños materiales.

Durante el episodio, una mujer resultó con quemaduras y debió ser asistida por personal médico, debiendo ser derivada al nosocomio local.

Mientras que los bomberos trabajaron en el lugar para sofocar el fuego y evitar que se propagara a construcciones vecinas. Tras controlar la situación, se realizaron tareas de enfriamiento y se iniciaron las pericias para establecer las causas del siniestro.

Foto: imagen ilustrativa.