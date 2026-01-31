Accidente fatal en ruta 9 a la altura de Campana: murieron el chofer y una pasajera de un micro tras un violento choque

Un trágico accidente se registró este sábado por la mañana, alrededor de las 11:30, en el kilómetro 71 de la autopista Panamericana, mano a Rosario, a la altura de la estación de servicio YPF. Un colectivo de la línea 194 de la empresa La Nueva Metropol (Chevallier) terminó impactando contra el muro y la reja de contención luego de ser encerrado por un camión que realizó una maniobra brusca para esquivar a dos motociclistas que habían caído sobre la calzada tras la rotura de un neumático. Como consecuencia del violento choque, el chofer del micro y una pasajera salieron despedidos del vehículo y fallecieron en el lugar.

Según se informó, la pasajera viajaba en el sector del estribo al momento del impacto y el conductor, identificado como Fernando Palomares, de 31 años, intentó auxiliarla quitándose el cinturón de seguridad, pero la fuerza del choque provocó que ambos cayeran al asfalto, a unos 30 metros de la unidad. Personal del SAME constató los decesos en el lugar, mientras que la identidad de la mujer aún no fue confirmada. En el sitio trabajaron efectivos policiales para preservar la escena y ordenar el tránsito, que se vio seriamente afectado, en tanto que los dos hombres que circulaban en la motocicleta resultaron ilesos y quedaron como testigos del hecho.