Violento hecho en Ramallo: una mujer mordió a su pareja y enfrentó a la policía

Un grave hecho de violencia ocurrió en Ramallo y motivó la intervención policial tras un llamado al 911, que alertó sobre una situación conflictiva en la intersección de la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 205. Al llegar al lugar, los efectivos constataron un episodio de agresión protagonizado por una mujer que se encontraba con su pareja.

Según se informó, una mujer de 36 años, domiciliada en Villa Ramallo, agredió físicamente a su pareja, un joven de 20 años, provocándole mordeduras en el brazo izquierdo y ocasionando además daños en una motocicleta Corven Energy. Al momento de ser aprehendida, la agresora también intentó atacar a los efectivos policiales mediante golpes de puño, aunque sin causarles lesiones. La Justicia dispuso una medida cautelar y ordenó que permanezca alojada en sede policial hasta su comparecencia a audiencia, prevista para el 31 de enero de 2026.