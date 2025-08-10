Falleció una motociclista tras un choque frontal en Benito Urraco y Crucero General Belgrano

Una mujer que conducía una moto murió este sábado, luego de protagonizar un violento choque frontal en la intersección de Benito Urraco y Camino Crucero General Belgrano, en San Pedro.

De acuerdo a la información recabada, la víctima intentó adelantar a un camión y colisionó de frente contra un automóvil que circulaba en sentido contrario. Fue trasladada de urgencia por una ambulancia del 107 al Hospital Emilio Ruffa, donde ingresó en estado grave, con politraumatismos y pérdida de conocimiento. Pese a los esfuerzos médicos, falleció a causa de las lesiones sufridas.

En el lugar trabajaron personal policial e inspectores de tránsito para asistir en la emergencia y ordenar la circulación vehicular mientras se realizaban las pericias correspondientes.