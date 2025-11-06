Incendio arrasó con dos viviendas en Manuel Iglesias al 1400

Un incendio de gran magnitud se registró el miércoles por la noche en una vivienda de Manuel Iglesias al 1400, provocando daños en dos propiedades del mismo complejo. Al lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios bajo la coordinación del jefe Edgardo Epelde, quienes trabajaron durante más de una hora para contener las llamas y evitar su propagación a otras casas cercanas.

Según informaron los bomberos, el fuego se habría iniciado en una de las viviendas del fondo, donde el uso de telgopor facilitó la propagación hacia la casa lindera. En el lugar vivían inquilinos en las cuatro unidades, y al momento del siniestro se encontraban algunos de los ocupantes, que lograron salir sin lesiones. El operativo incluyó una autobomba, un camión cisterna y nueve efectivos, con apoyo policial para garantizar la seguridad en la zona.