Noah recibió el alta médica tras dos meses de recuperación en el Hospital Garrahan

Luego de más de dos meses de internación y tratamiento intensivo, Noah, el niño sampedrino que sufrió graves quemaduras tras la explosión de un aerosol el 28 de agosto, finalmente recibió el alta médica en el Hospital Garrahan. Según informó su mamá, Irma, el pequeño podría regresar a San Pedro en los próximos días, una vez que se organice su traslado.

Su evolución fue muy favorable y actualmente solo requiere cuidados básicos y ejercicios de movilidad en su brazo. Ya puede volver a la escuela y retomar su rutina con normalidad, un paso muy esperado por su familia. Su madre agradeció el apoyo y las oraciones de todos quienes acompañaron este proceso, que concluye con una recuperación llena de esperanza y gratitud.