Fin de semana con 32 grados mientras que se espera un descenso térmico para la semana

El verano empieza a dar sus últimos coletazos y en Buenos Aires eso se nota. El fresco que se sintió durante algunos días de esta última semana de febrero fue apenas un anticipo de lo que se viene: ingresos de aire frío cada vez más frecuentes y marcados. Pero antes de que eso pase, el fin de semana nos regala un aperitivo bien cálido para despedir febrero y darle la bienvenida al otoño meteorológico.

Sábado con sol y una chance mínima de lluvia

La jornada arrancó con una señal inequívoca de que el calor no se rinde: las temperaturas matinales treparon por encima de los 20 grados en casi todo el AMBA. El viento norte y las altas presiones que dominan sobre el centro bonaerense se encargaron de eso

Para la tarde se espera cielo despejado y marcas que podrían superar los 31 grados. ¿Lluvia? Casi nada. El pronóstico indica una probabilidad inferior al 10 % de algún chaparrón aislado hacia el final del día o durante la noche.

Esa mínima chance viene de rebote: las tormentas que hoy afectan el centro del país se van debilitando a medida que avanzan hacia el este. Para cuando lleguen a la región, se van a encontrar con un centro de altas presiones sobre el Atlántico que las va a desarmar por completo. Como mucho, habrá algún aumento de nubosidad y, con suerte, gotas sueltas de corta duración.

Domingo con sabor a verano puro

El domingo arranca con un cambio de mes y el inicio del otoño meteorológico. Pero el calendario es una cosa y la realidad, otra muy distinta. El verano se niega a irse y va a ofrecer una jornada típicamente cálida: mínimas por encima de los 22 grados y máximas que tocarán los 32.

El cielo va a estar mayormente soleado, con viento leve del noreste. Ese mismo viento va a arrastrar humedad, así que durante algunas horas la sensación térmica puede quedar unos puntos por encima de la temperatura real. Un dato para los que tengan planes al aire libre: mejor buscar la sombra durante la siesta.

El lunes y martes siguen con calor

El comienzo de la semana no trae grandes novedades. El lunes se presenta despejado a parcialmente nublado, con mínimas de 22 grados y máximas que otra vez rondarán entre los 30 y 31. El calor sigue firme.

Para el martes empieza a moverse la atmósfera. Se espera un aumento más sustancial de la nubosidad, anticipo de lo que se viene. Las temperaturas seguirán en el rango cálido (entre 28 y 30 grados), pero el ambiente húmedo va a hacer que el calor se sienta más pesado e incómodo. Esa humedad es la antesala del cambio.

Miércoles a la noche: el giro que se viene

Ahí es cuando los modelos meteorológicos empiezan a ponerse interesantes. Hacia el final del miércoles 4, un frente frío más marcado estaría ingresando al centro del país y cambiando por completo la circulación de vientos. Se terminan varios días de viento norte empujando calor: la rotación al sur, sudeste y este va a modificar el escenario.

Para el jueves se espera un descenso de las temperaturas. Las mínimas no cambiarían tanto, pero las máximas sí: caerían a un rango de entre 24 y 27 grados. Además, aumentan las chances de que el cambio de tiempo venga acompañado de viento más intenso y algunas precipitaciones.

Claro que todavía falta para eso. Los detalles finos (cuánto va a llover, a qué hora exacta, qué tan fuerte soplará el viento) se van ajustando con cada actualización de los modelos. Por ahora, la tendencia está clara: el veranito tiene las horas contadas y el otoño empieza a asomar, esta vez de verdad.

