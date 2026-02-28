Accidente entre bicicleta y camioneta dejó a un niño lesionado

En la mañana de ayer, personal policial acudió a la intersección de Rivadavia y Avenida España, donde por motivos que aún se tratan de establecer se produjo una colisión entre una bicicleta y una camioneta.

El rodado menor era guiado por un niño de 12 años, mientras que la camioneta era conducida por un hombre de 26 años.

Como consecuencia del impacto, el menor fue trasladado al Hospital Subzonal San Pedro, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve. Interviene la fiscalía local para determinar las circunstancias del hecho.