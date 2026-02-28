Desmantelan banda delictiva que actuaba en San Nicolás, Pergamino, Ramallo y San Pedro

Un amplio operativo coordinado entre fuerzas rurales y Policía Vial permitió desbaratar el núcleo de una organización delictiva que actuaba en San Nicolás, Ramallo, Pergamino y San Pedro, tras el violento asalto sufrido por un productor agropecuario de 83 años en la localidad de Juan Andrés de la Peña.

El hecho que aceleró la investigación ocurrió el jueves 26 de febrero, cuando al menos cuatro hombres encapuchados y armados irrumpieron en un campo ubicado sobre la Ruta Nacional 188. Allí redujeron al propietario y a la familia de su casero, a quienes ataron con precintos, para llevarse dinero en efectivo, objetos de valor y dos camionetas: una Volkswagen Amarok y una Chevrolet S10. Como consecuencia del shock, el productor sufrió un pico de presión y permanece internado bajo observación médica.

La causa es encabezada por el fiscal Nelson Mastorchio, titular de la UFI N° 3 de Pergamino. Según la pesquisa, la banda operaba con logística planificada, tareas de inteligencia previa y el uso de prendas similares a uniformes policiales, lo que facilitaba sus movimientos y dificultaba la reacción de las víctimas.

Las tareas de seguimiento permitieron interceptar un Volkswagen Gol que funcionaba como “puntero” sobre la Ruta Provincial 51, a la altura de Ramallo. En ese momento, los sospechosos descartaron una mochila que contenía armas de guerra y precintos plásticos.

Horas después, los investigadores localizaron un galpón cercano a La Violeta donde estaban ocultas las dos camionetas sustraídas y el total del dinero robado. En el lugar fue detenido un hombre de 65 años, oriundo de Pergamino, señalado como el presunto jefe de la organización y con antecedentes penales. También fue aprehendida una mujer de 32 años, quien cumplía funciones como conductora del vehículo de apoyo.

Durante los allanamientos de urgencia realizados en Pergamino se secuestró un importante arsenal: una pistola Bersa Thunder 9 milímetros con pedido de secuestro activo en Zárate-Campana, una pistola calibre .11.25 marca Ballester Molina con munición en recámara, un revólver calibre .22, cargadores adicionales, mamelucos, guantes y más precintos.

Para la fiscalía, se trata de una estructura delictiva con base en Pergamino y conexiones regionales, que le permitía “enfriar” los botines en distintas jurisdicciones del norte provincial, dispersándose por caminos rurales y autopistas para evitar ser identificados.

Los imputados enfrentan cargos por robo doblemente agravado por el uso de arma y por ser cometido en despoblado y en banda, además de privación ilegal de la libertad. La investigación continúa para determinar posibles vínculos con otros hechos similares registrados en la región.

https://www.opinandosannicolas.ar/