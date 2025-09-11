Importante operativo en zona de islas por la búsqueda de un prófugo acusado de tentativa de homicidio

Un importante operativo policial conjunto se lleva adelante en la zona de islas entre San Pedro y Baradero, en el marco de la investigación por una tentativa de homicidio ocurrida el pasado martes y que está a cargo de la UFI 8 de Baradero.

La intervención fue dispuesta por la Jefatura Comunal de Baradero y cuenta con la participación del GTO y EPC de Baradero y San Pedro, la SubDDI Baradero-San Pedro y Prefectura Naval Argentina, que realizan rastrillajes para dar con un prófugo que, tras ser herido en el enfrentamiento, se internó en la zona isleña.

El hecho tuvo como protagonista a Ariel Ferreyra, alias “Zanahoria”, quien se encontraba prófugo de la justicia desde hace varios meses tras escapar del penal de Baradero, donde cumplía una condena por intento de homicidio. Según testimonios recogidos, Ferreyra habría atacado con un arma de fuego a su cuñada y a la pareja de ella en inmediaciones de una vivienda en la isla. En ese violento episodio, ambos resultaron heridos por perdigones, aunque lograron repeler la agresión y herir al atacante, que huyó con ayuda de otras personas montado a caballo hacia el interior del delta.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un de búsqueda con recursos terrestres y fluviales, mientras la justicia avanza en las actuaciones para lograr la detención del sospechoso.