Dolor por el fallecimiento de Jorge “Ratin” Manicler

Con profundo pesar se confirmó el fallecimiento de Jorge “Ratin” Manicler, recordado por su trayectoria como jugador, director técnico y dirigente en distintas etapas de su vida vinculadas al fútbol local.

Se desempeñó como jugador, director técnico y dirigente, dejando una fuerte huella en el Club Las Palmeras de Río Tala, donde también recibió reconocimientos por su trayectoria. En 1992 dirigió al equipo de “Pescadores” en el Torneo del Interior, protagonizando una recordada campaña.

Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y allegados, con la certeza de que su legado permanecerá vivo en la memoria de todos.