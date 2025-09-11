Una niña de 5 años sufrió fractura en un accidente entre un auto y una moto

En horas del mediodía de ayer se registró un accidente de tránsito en la intersección de Belgrano y Ayacucho, que dejó como saldo a una menor de edad herida.

El hecho ocurrió cuando una Renault Duster gris, conducida por una mujer de 49 años que resultó ilesa, impactó contra una motocicleta Keller Clasic 110 cc azul, en la que viajaban un joven de 23 años y su hijastra de 5 años.

Ambos ocupantes de la moto fueron asistidos por el servicio de emergencias SAME 107 y trasladados al Hospital. La menor sufrió una fractura en el tobillo derecho, mientras que el conductor presentó dolores en la cadera producto de la colisión. Interviene en la investigación la Fiscalía local.