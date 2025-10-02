Hallaron sin vida a Lisandro Romero en el riacho del Paseo Público

El cuerpo sin vida de Lisandro Romero, el adolescente de 17 años que había desaparecido en el riacho del Paseo Público, fue encontrado este jueves por la tarde en la misma zona donde se había desplegado el operativo de búsqueda.

El joven se había arrojado al agua junto a un compañero durante la jornada del miércoles, mientras un tercer amigo permanecía en la orilla. Un guardavidas alcanzó a rescatar a uno de ellos, pero Lisandro no logró salir a la superficie. Desde entonces, Prefectura Naval Argentina llevó adelante un intenso rastrillaje con embarcaciones y buzos especializados, que culminó con el hallazgo.

