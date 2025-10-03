Detienen a joven delincuente armado que robó a punta de pistola a dos adolescentes

En la mañana de ayer, un rápido operativo policial permitió detener a un joven de 22 años que intimidaba a vecinos en la vía pública con un arma de fuego. El procedimiento se concretó en calle Manuel Iglesias al 1400, luego de reiterados llamados al 911 y el seguimiento de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal.

El sujeto portaba una pistola calibre .22, cargada y lista para disparar, con cinco municiones adicionales. Minutos antes había robado dos mochilas con útiles escolares a adolescentes de 16 y 17 años, a quienes amenazó apuntándoles con el arma en plena calle. El accionar de los efectivos permitió reducirlo sin que se produjera un desenlace trágico, secuestrar el arma y recuperar las pertenencias.

La Fiscalía N° 7, a cargo de la Dra. Viviani, convalidó la aprehensión, dispuso el secuestro del arma y ordenó la restitución inmediata de los elementos robados a las víctimas. El detenido permanece alojado en sede policial, acusado del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.