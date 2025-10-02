Puerto: el barco “calobra” carga mas de 30 mil toneladas de granos

El carguero Calobra, con bandera de Malta y 179 metros de eslora, amarró en el puerto de San Pedro el 28 de septiembre. Desde el lunes 30 se encuentra realizando la carga de unas 32.190 toneladas de maíz y soja, tras arribar desde Punta Arenas, Chile.

La operación portuaria concluye este jueves y la mercadería partirá con destino a los Estados Unidos. Con este movimiento, el puerto sampedrino vuelve a consolidar su importancia en el comercio exterior de la producción agroindustrial de la región.

