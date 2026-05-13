Hallaron en la zona del puerto un automóvil robado en San Nicolás

En el día de ayer, personal del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la policía de San Pedro halló un automóvil que había sido robado y que se encontraba abandonado en la zona de la ribera del puerto de esta ciudad.

Se trata de un vehículo marca Ford Fiesta Max, el cual fue identificado durante una recorrida de prevención. Al consultar los datos en el sistema informático policial, se constató que el rodado registraba un pedido de secuestro activo por el delito de «Robo», con fecha de alta del 12 de mayo de 2026.

El requerimiento judicial fue emitido por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 14 de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos.

El vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.