Con 17 oferentes, abrieron los sobres de la licitación para las rutas 9 y 188

Vialidad Nacional avanza con el proceso de licitación del nuevo esquema de concesiones de la Red Federal de Concesiones, que incluye el denominado Tramo Portuario Sur, un corredor estratégico de las rutas nacionales 9 y 188 que atraviesa el norte de la provincia de Buenos Aires y conecta importantes polos productivos y portuarios del país.

En el caso de San Pedro, la medida impactará directamente sobre la Ruta Nacional 9, ya que el tramo comprendido dentro de la futura concesión incluye el sector que une el kilómetro 73, en la zona del Puerto de Campana, y el kilómetro 237, en el límite entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, pasando por San Pedro.

A su vez, el corredor incorpora un extenso segmento de la Ruta 188 que se extiende desde San Nicolás hasta la localidad pampeana de Realicó, atravesando distritos productivos como Pergamino, Lincoln y General Villegas.