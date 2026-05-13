Detuvieron en San Pedro a un hombre acusado de abuso sexual agravado

En el día de ayer, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la policía, en un procedimiento realizado en conjunto con efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Pedro-Batradero, llevó adelante la detención de un hombre de 45 años en un domicilio ubicado sobre calle Alvarado al 900 de esta ciudad.

La medida fue ordenada en el marco de una causa por el delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal”, a requerimiento del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás de los Arroyos.

Tras concretarse la detención, el imputado quedó alojado en una dependencia policial, donde permanece a la espera de su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.