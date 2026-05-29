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Policiales

Descartaron cajas de medicamentos robadas y la Policía logró esclarecer el hurto en Río Tala

Redacción CWSP

Personal del Destacamento Río Tala logró esclarecer un hecho de hurto tras establecer que elementos secuestrados días atrás pertenecían a un vecino de la localidad.

 

Según se informó, luego de tareas investigativas, los efectivos determinaron que tres cajas de medicamentos descartadas por dos masculinos y posteriormente secuestradas por personal policial eran propiedad de un hombre de 57 años de edad, quien había radicado la denuncia días atrás.

 

La Fiscalía Local interviene en la causa y dispuso las actuaciones correspondientes.