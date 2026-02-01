Hallaron a la menor de 13 años que era buscada

La menor de 13 años que era intensamente buscada en San Pedro fue hallada a pocas cuadras de su domicilio, y se encuentra en buen estado de salud, según se informó oficialmente. Tras el hallazgo, se dio por finalizado el protocolo de búsqueda activado durante la madrugada.

La adolescente, identificada como Zoe Centurión, había sido reportada como desaparecida luego de que su madre radicara la denuncia correspondiente, al constatar que la menor se había ausentado de su hogar desde las primeras horas del viernes. Con la aparición de la joven, se dejó sin efecto el pedido de colaboración a la comunidad.