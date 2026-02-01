Grave accidente en moto en la ruta 191: piden oraciones por la recuperación de Martina Pérez

Martina Pérez resultó gravemente herida tras un siniestro vial ocurrido mientras circulaba en una motocicleta junto a otro joven. De acuerdo a la información recabada de manera extraoficial, el hecho se produjo en el kilómetro 4 de la Ruta 191, donde un desperfecto mecánico habría provocado la pérdida de control del rodado y la posterior caída. A raíz del impacto, la joven sufrió una hemorragia cerebral y se aguarda su derivación a un centro de mayor complejidad.

La causa quedó en manos de la Fiscalía interviniente, que dispuso el secuestro de la motocicleta y la realización de peritajes a cargo de Policía Científica para determinar las circunstancias del accidente. Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos expresan su preocupación y solicitan cadenas de oración a través de las redes sociales, a la espera de novedades sobre su estado de salud. Ampliaremos.