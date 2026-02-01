Incendio en una vivienda de Aníbal de Antón 555: no hubo heridos y el inmueble era usado como depósito

Bomberos Voluntarios intervinieron este martes en un incendio registrado en una vivienda ubicada en Aníbal de Antón 555. El foco ígneo se desató en un inmueble que, según se informó, era utilizado únicamente para el resguardo de pertenencias.

Afortunadamente no se registraron personas heridas. El propietario del lugar reside en otra vivienda, la cual no resultó afectada por el siniestro. Tras la rápida intervención, los bomberos lograron controlar la situación y evitar que el fuego se propagara a construcciones linderas.

📸 gentileza: El Diario de San Pedro