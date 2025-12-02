Hallaron a la joven de 28 años que era buscada desde el sábado

Tras varias horas de intensa búsqueda, se conoció que María del Carmen Barrios, de 28 años, se comunicó con la policía para informar que se encontraba en buen estado de salud en la casa de un familiar.

La joven había sido vista por última vez el sábado alrededor de las 12.30, cuando salió de su domicilio en Bartolomé Mitre al 2700 con destino al Banco Macro. Desde entonces no regresó, lo que motivó que su padre radicara la denuncia correspondiente. Según el testimonio familiar, María del Carmen dejó en la vivienda a su hijo de 2 años y salió únicamente con una cartera con documentación y su celular.

Ahora, la investigación continuará para establecer las razones que llevaron a María del Carmen a tomar la decisión de dejar su hogar, mientras la familia permanece a la espera de mayores precisiones sobre lo ocurrido.