Cuándo empezarían las clases en 2026: el calendario escolar confirmado en Argentina

El Consejo Federal de Educación definió que todas las provincias deberán garantizar al menos 190 días de clases en 2026, y aunque cada distrito determinará su propio cronograma, en la provincia de Buenos Aires las clases comenzarían entre el 23 de febrero y el 2 de marzo, siguiendo la tendencia nacional. En cuanto al cierre del ciclo 2025, el territorio bonaerense finalizará el lunes 22 de diciembre, fecha que marcará el inicio del receso previo al nuevo período escolar.

Con estas definiciones, docentes, familias e instituciones bonaerenses ya pueden adelantar la planificación del próximo año: organización de actividades, logística escolar, preparación de materiales y definición de calendarios internos. El resto de las fechas será confirmado oficialmente por el gobierno provincial en las próximas semanas, en línea con la obligación de cumplir con el mínimo de jornadas educativas establecido a nivel nacional.